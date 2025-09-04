JPNN.com

JPNN.com Jabar Politik Prabowo Memandang Megawati Lebih Berguna di Masa Krisis Ketimbang Gibran

Prabowo Memandang Megawati Lebih Berguna di Masa Krisis Ketimbang Gibran

Kamis, 04 September 2025 – 11:00 WIB
Prabowo Memandang Megawati Lebih Berguna di Masa Krisis Ketimbang Gibran - JPNN.com Jabar
Presiden Prabowo Subianto berbincang-bincang dengan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri. Ilustrasi Foto: ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto.

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menyebut pertimbangan strategis menjadi alasan Presiden RI Prabowo Subianto tak melibatkan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka saat Kepala Negara bertemu pimpinan partai di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8) kemarin.

"Pertemuan Presiden Prabowo dengan pimpinan partai tanpa melibatkan Gibran Rakabuming Raka kiranya hanya pertimbangan strategis," kata dia melalui pesan, Rabu (3/9).

Diketahui, Prabowo bertemu pimpinan partai setelah serangkaian demonstrasi berujung ricuh di berbagai daerah.

Baca Juga:

Presiden kelima RI yang juga Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, hingga Ketum PKB Muhaimin Iskandar hadir dalam pertemuan dengan Prabowo.

Menurut Jamiluddin, Prabowo lebih membutuhkan Megawati ketika kondisi keamanan Indonesia tak stabil akibat serangkaian demonstrasi. 

"Prabowo saat krisis tersebut sangat membutuhkan kehadiran Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Sebagai pemenang Pileg 2024, PDIP tentu diperhitungkan dalam menenangkan massa yang sedang bergejolak," ujarnya.

Baca Juga:

Jamiluddin mengatakan kehadiran Megawati setidaknya bisa memberi sinyal ke kader dan simpatisan PDIP untuk membantu pemerintah mengendalikan keamanan.

"Hal itu dapat membantu meredam ekskalasi gejolak di masyarakat," ujarnya.

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga mengungkap alasan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka tak diajak bertemu pimpinan partai di Minggu (31/8) kemarin oleh Prabowo
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   presiden prabowo subianto megawati soekarnoputri gibran rakabuming raka surya paloh bahlil lahadalia muhaimin iskandar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU