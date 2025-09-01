JPNN.com

Senin, 01 September 2025 – 19:45 WIB
DPRD Jabar Hapus Anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri - JPNN.com Jabar
Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (1/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat berencana mencoret anggaran perjalanan dinas ke luar negeri. Selain itu, kunjungan legislator ke luar provinsi pun akan dikurangi. 

Nantinya, anggaran akan direalokasikan pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya. 

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa seusai menyampaikan maklumat menyikapi aksi massa yang terjadi di Bandung selama 29-30 Agustus 2025.

"Kalau ke luar negeri dan kemudian juga perjalanan dinas ke luar provinsi kan baru sekarang dibicarakan untuk tidak mengadakan perjalanan ke luar provinsi lalu anggarannya kita masukkan ke tadi kebutuhan-kebutuhan yang juga di kerjakan dengan pemerintah provinsi," kata Buky saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (1/9/2025). 

Buky memastikan, selain ke luar provinsi, anggaran untuk perjalanan ke luar negeri juga akan direalokasikan sementara waktu. 

Sehingga, pada tahun ini tidak ada anggota DPRD Jabar melakukan perjalanan dinas ke luar provinsi dan luar negeri. 

"Pokoknya kami tidak ada kunjungan ke luar negeri dan mengambil apa anggaran-anggaran keluar provinsi itu kami realokasikan," ucapnya. 

Disinggung mengenai total realokasi anggaran dari perjalanan dinas luar negeri dan liat provinsi, Buky memastikan hal tersebut masih dihitung. 

DPRD Jabar mencoret anggaran perjalanan dinas ke luar negeri dan mengurangi kunjungan ke luar provinsi.
