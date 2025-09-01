5 Sikap Resmi MPW Pemuda Pancasila Jabar Soal Situasi Sosial dan Politik Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat menggelar doa bersama untuk jatuhnya korban jiwa dalam aksi solidaritas di berbagai daerah Indonesia.

Selain doa bersama, MPW PP Jabar juga menyatakan sikap resmi terkait situasi sosial dan politik di Indonesia saat ini.

Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat, Dian Rahadian, menyampaikan rasa duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta dan Bandung.

“Kita semua berduka atas adanya yang wafat saat aksi demonstrasi. Semoga almarhum diterima iman Islamnya,” ucap Dian saat ditemui di Kantornya, Kota Bandung, Senin (1/9/2025).

Dian menegaskan, demonstrasi merupakan hak masyarakat yang dijamin undang-undang. Karena itu, Pemuda Pancasila mendukung setiap aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung damai.

“Kami mendukung aksi-aksi yang menyampaikan aspirasi, sebab itu dilindungi oleh undang-undang,” tegasnya.

Namun, ia menyayangkan terjadinya tindakan anarkis yang berujung pada perusakan hingga penjarahan. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

“Tetapi kita sedih dan mengutuk aksi yang meresahkan, sampai menjarah dalam menyampaikan aspirasi. Itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila,” katanya.