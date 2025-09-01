Serap Aspirasi, DPRD Jabar Kirim Maklumat ke Senayan, Salah Satunya Soal UU Perampasan Aset

JPNN.com

Senin, 01 September 2025 – 15:20 WIB
Ketua DPRD Jawa Barat Bucky Wibawa didampingi ketua fraksi dan komisi dalam pembacaan isi maklumat aspirasi masyarakat di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (1/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat merespons gejolak yang sedang terjadi di masyarakat. 

Protes dari berbagai elemen masyarakat ini dipicu kekecewaan masyarakat, akan berbagai kebijakan yang dikeluarkan Presiden RI Prabowo Subianto hingga pernyataan tak pantas para anggota DPR RI. 

DPRD Jabar yang diwakili ketua fraksi menandatangani maklumat atas aspirasi massa. Isi pernyataan maklumat dibacakan langsung oleh Ketua DPRD Jabar Bucky Wibawa. 

"Pernyataan sikap DPRD Jawa Barat terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa pada Sabtu tanggal 30 Agustus 2025," kata Bucky saat pembacaan isi maklumat di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (1/9/2025). 

Bucky menuturkan, pihaknya mendukung pengembangan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset Koruptor. 

"Mendukung pengesahan rancangan tentang Revisi KUHP, mendukung penuh pengusutan hukum yang merenggut korban jiwa almarhum Affan Kurniawan secara adil dan transparan, mendukung pelaksanaan reformasi di kepolisian Republik Indonesia," tuturnya. 

Sementara untuk pemerintah daerah dan DPRD Jabar, pihaknya mendorong kebebasan beribadah agar dilindungi dengan baik. 

Pengangguran dan permasalahan ketenagakerjaan di wilayah Jabar juga harus dituntaskan. 

DPRD Jabar menyampaikan poin-poin isi maklumat aspirasi masyarakat, menyusul gelombang protes yang tengah terjadi.
