Dian Fahrud Jaman Kembali Dilantik Jadi Ketua DPD NasDem Kabupaten Karawang

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Dian Fahrud Jaman kembali dilantik sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Karawang oleh DPW NasDem Jawa Barat, di Jalan Interchange Hotel Resinda, Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, Sabtu (23/8).

Sementara, jabatan Sekretaris DPD NasDem Karawang di Jabat Mulyadi dan Bendahara Firna Andriani.

"Hari ini menjadi hari yang bersejarah buat kami, karena bukan hanya seremonial, tetapi ini jadi komitmen buat kami mengabdi pada masyarakat bangsa dan negara," ucap Dian.

Dirinya menuturkan bahwa NasDem Karawang telah menghadapi pemilihan umum, sehingga banyak pelajaran yang menjadi kekuatan, untuk meraih kemenangan NasDem hingga pemilu terakhir pada Tahun 2024, yang mengalami peningkatan signifikan hingga 7 kursi.

"Kami juga bisa membawa Kakak Aep Syaepuloh dalam kemenangan di Pilkada,"

“Alhamdulillah kami bisa berada di posisi ini, tentu ini jadi pelajaran dan pengalaman. Kalau ditanya apa bekal ke depan? Kami memiliki pengalaman dan akan terus belajar," sambungnya.

Sementara, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh mengatakan, kolaborasi menjadi kunci nyata antara eksekutif dan legislatif dalam pembangunan di Karawang.

"Perjalanan bukan hal mudah, tetapi prestasi luar biasa. Hari ini Nasdem bisa jadi wakil kedua DPRD Karawang, berkoordinasi antara legislatif eksekutif demi maslahat Karawang, insyaallah akan membuahkan hasil, termasuk kesejahteraan," ungkapnya.