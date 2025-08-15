Cerita Adian Soal Hasto Jadi Sekjen Lagi, Lengkap Dengan Daftar Pengurus Baru DPP PDIP

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali menujuk Hasto Kristiyanto menjadi sekjen parpolnya untuk periode 2025-2030.

Keputusan itu merupakan hasil rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP pada Kamis (14/8) siang di Jakarta Pusat.

Hasto pun langsung dilantik menjadi sekjen PDIP lagi. Pria asal Yogyakarta itu memecahan rekor politikus terlama yang menjadi sekjen PDIP, yakni sejak 2014.

"Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk (sekjen) periode 2025-2030," ungkap Wakil Sekjen Bidang Komunikasi DPP PDIP Adian Napitupulu.

Setelah menunjuk Hasto menjadi sekjen PDIP, Megawati pun langsung melantiknya.

Pelantikannya digelar di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Menurut Adian, selain Hasto juga ada pengurus lain yang ikut dilantik dalam rapat pleno itu.

"Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, tetapi berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali pada 2 Agustus 2025 lalu," kata Adian.