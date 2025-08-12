Komentar Santai Puan Maharani Soal 3 Mantan Kader PDIP Merapat ke PSI

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku tidak mau memusingkan kabar tentang tiga mantan kader parpolnya di Solo yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu mempersilakan kader PDIP yang sudah tidak betah di partai berlambang kepala banteng itu untuk merapat ke parpol lain.

Puan berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media setelah menghadiri acara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8).

"Kalau kemudian seseorang atau tiga orang atau berapa orang kemudian sudah tidak berkeinginan untuk ada di dalam PDI Perjuangan, monggo saja," kata Ketua DPR RI itu, Senin (11/8).

Sebelumnya, Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo Prabowo mengatakan tiga eks kader PDIP bergabung ke PSI belum lama ini.

Yogo mengatakan ketiganya bergabung ke PSI sebelum Kongres PDIP dan dua kader lainnya bergabung pada Jumat lalu.

Ketiga mantan kader PDIP yang merapat ke PSI itu ialah Ginda Ferachtriawan, Dyah Retno Pratiwi, dan Wawanto.

Menurut Yogo, tiga mantan kader PDIP tersebut sudah mendapat kartu tanda anggota (KTA) PSI dan mengeklaim bergabung ke partai berlambang gajah itu karena memiliki kesamaan visi dan misi.