Regenerasi Kader Muda PPP Hingga Pendidikan Politik Jadi Program Prioritas GMPI Kota Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Musyawarah Cabang (Muscab) III Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Kota Bogor digelar di Gedung BLK, Minggu (10/8/2025).

Forum ini menjadi momentum penting untuk mendorong regenerasi kader muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Bogor.

Demisioner Ketua GMPI Kota Bogor, Abdul Rojak mengatakan selama tiga tahun terakhir GMPI menjadi satu-satunya organisasi sayap partai yang aktif di Kota Bogor.

Tak hanya itu, bahkan GMPI Kota Bogor mendapat penghargaan dari pimpinan pusat sebagai cabang terbaik dan teraktif di Indonesia.

“Dari tiga kursi PPP saat ini, kami berharap Pemilu 2029 bisa menambah setidaknya satu hingga dua kursi. Ke depan, selain menjaga eksistensi internal, GMPI harus mampu mendominasi agenda eksternal dan menjadi motor penggerak kader muda di partai,” ujarnya.

Ia menegaskan dua program prioritas GMPI yang harus dilanjutkan kepengurusan baru adalah bidang olahraga dan pendidikan partai.

Menurutnya, Bogor memiliki potensi besar sebagai destinasi olahraga di Jabodetabek. Sementara pendidikan partai diperlukan untuk memperkuat kaderisasi internal sesuai kebutuhan partai.

Ketua DPC PPP Kota Bogor, Zaenul Mutaqin menilai GMPI sebagai wadah strategis mempersiapkan generasi muda terjun ke dunia politik.