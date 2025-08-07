JPNN.com

JPNN.com Jabar Politik Presiden Prabowo Bakal Diuntungkan Andai Bahlil Lahadalia Tersingkir dari Golkar

Presiden Prabowo Bakal Diuntungkan Andai Bahlil Lahadalia Tersingkir dari Golkar

Kamis, 07 Agustus 2025 – 16:00 WIB
Presiden Prabowo Bakal Diuntungkan Andai Bahlil Lahadalia Tersingkir dari Golkar - JPNN.com Jabar
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto ketiban berkah apabila Golkar membuat Munaslub untuk mengganti Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum (ketum).

"Secara umum Prabowo juga diuntungkan," kata Dedi, Rabu (6/7).

Sebab, kata pengamat politik itu, Bahlil yang juga menjabat Menteri ESDM, terlalu lengket dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) serta Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:

Alhasil, kata Dedi, kedekatan Bahlil dengan Jokowi-Gibran memunculkan situasi tak nyaman di pemerintahan karena Presiden RI saat ini ialah Prabowo.

Pergantian Balil di Golkar, kata Dedi, bisa membuat Prabowo mengubah susunan kabinet, demi menciptakan stabilitas pemerintahan.

"Presiden Prabowo perlu juga mendengar masukan untuk mengganti Bahlil demi stabilitas kekuasaannya," ujar dia.

Baca Juga:

Toh, kata Dedi, Bahlil sendiri sering membuat kebijakan gaduh, sehingga wajar Prabowo bermanuver mencopot eks Menteri Investasi tersebut dari kabinet. 

"Selain intesitas menghadap ke Jokowi, Bahlil terbukti membuat gaduh soal kebijakan," ujarnya.

Pengamat politik menilai Presiden Prabowo akan diuntungkan andai Golkar menggelar Munaslub untuk mengganti Bahlil Lahadalia
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   presiden prabowo subianto bahlil lahadalia partai golkar nusron wahid munaslub golkar bambang soesatyo agus gumiwang jokowi joko widodo gibran rakabuming raka

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU