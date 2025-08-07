Gegara Hal Ini Adian Napitupulu Layak Jabat Wasekjen PDIP

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Presidium Perhimpunan Nasional Aktivis (Pena) 98 Kepri Rizki Faisal mengucapkan selamat kepada Adian Napitupulu, yang dilantik sebagai Wasekjen PDI Perjuangan Bidang Komunikasi periode 2025-2030.

Rizki Faisal yang juga berstatus anggota Komisi III DPR RI itu menilai Adian sosok orator ulung, sehingga layak menjabat Wasekjen PDIP Bidang Komunikasi.

Menurut dia, Adian sosok politikus yang lahir melalui proses panjang dalam memperjuangkan hak rakyat, sehingga layak masuk struktur kepengurusan pusat PDIP.

“Adian dikenal sebagai aktivis tangguh dan orator ulung sejak mahasiswa. Dia (Adian, red) telah melewati perjalanan panjang di dunia aktivisme dan politik serta terus vokal dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil,” kata Rizki Faisal kepada awak media, Rabu (6/8).

Rizki pun berharap Adian melalui jabatan baru di PDIP tetap konsisten memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat.

“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk. Adian membuktikan itu. Saya percaya, idealisme tak mengenal warna partai. Adian Napitupulu telah lama terbentuk oleh benturan sejarah dan kini dipercaya sebagai Wasekjen PDIP," katanya.

Sebelumnya, nama Adian masuk dalam struktur DPP PDIP periode 2025-2030 yang diumumkan ketum Megawati Soekarnoputri.

Adian dalam kepengurusan baru menjabat Wasekjen PDIP bersama empat nama lain untuk bidang berbeda, yakni Dolfie OFP, Utut Adianto, Sri Rahayu, dan Yoseph Aryo Adhi Dharmp.