jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung punya masalah menjelang lawatannya ke markas Persita Tangerang di Banten Internasional Stadium, Minggu (29/11/2026) sore.

Selain tim lawan yang dihuni pemain berkelas, Maung Bandung dihadapkan pada kondisi cuaca panas di Serang, Banten.

Kapten Persib Marc Klok mengatakan, tim lawan memang ada di atas mereka dalam papan klasemen. Namun, ia optimistis bisa mengalahkan Persita, sebab tengah dalam tren kemenangan di laga terakhir.

"Kami tahu Persita di atas klasemen sekarang, karena mereka punya kualitas dan mereka punya pemain yang baik. Seperti coach bilang tadi, kami sudah main tiga kali pada minggu lalu. Kami di dalam momentum yang baik di liga juga, dan kami mau lanjutkan tren positif ini," kata Klok dalam konferensi pers pralaga, Sabtu (28/11/2026).

Kata Klok, timnya antusias menatap laga pekan ke-11 tersebut, meski suhu panas di Banten jadi masalah lainnya. Diketahui, kick-off duel Persita vs Persib akan dimajukan menjadi pukul 15.30 WIB, dari jadwal awa di malam hari.

"Kami sangat antusias untuk main besok, walaupun sore dan panas dan lembab tapi kami tahu kondisi. Kami coba persiapkan sebaik mungkin dan kasih semuanya yang maksimal," jelasnya.

"Kami butuh tiga poin untuk naik ke nomor satu di liga. Kami tahu ini pertandingan sulit, tapi kami optimis," pungkasnya. (mcr27/jpnn)