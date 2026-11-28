jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung bakal menantang Persita Tangerang dalam laga away pekan ke-11 BRI Super Leagur 2026/2027 di Banten International Stadium, Minggu (29/11/2026) sore.

Pertarungan kedua belah tim diprediksi akan berlangsung ketat, sebab Persib berambisi menggusur tuan rumah untuk masuk ke lima besar.

Saat ini, Maung Bandung ada di peringkat enam klasemen sementara dengan nilai 19 poin, dan tuan rumah di posisi ke-4 dengan raihan 21 poin.

Pelatih Persib Igor Tolic melihat setiap pemain Persita mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga membentuk sebuah tim yang terorganisir.

Terlebih, Persita sedang berada dalam momentum positif setelah mengumpulkan banyak poin dalam kompetisi musim ini.

"Lawan yang sangat bagus. Tim yang sangat terorganisir dengan baik. Setiap pergerakan mereka mengikuti instruksi pelatih. Jadi, tim yang sangat terorganisir dengan baik baik, dengan pelatih yang sangat bagus, momentum bagus, banyak poin, dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat menantang untuk dihadapi," kata Tolic dalam konferensi pers pralaga, Sabtu (28/11).

Selain kekompakan permainan, juru taktik asal Kroasia itu juga memberikan perhatian terhadap karakter serangan Persita. Tim tuan rumah memiliki pertahanan yang rapat sekaligus variasi serangan yang sulit diprediksi.

Ancaman Persita bisa datang dari berbagai situasi, terutama melalui eksploitasi sektor sayap, pergerakan pemain yang menusuk ke ruang kosong di belakang pertahanan, hingga skema serangan balik.