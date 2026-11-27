jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebanyak 5.500 pelari dipastikan ambil bagian dalam AHY Run Bandung 2026 yang digelar di kawasan GOR Saparua, Kota Bandung, Minggu (29/11/2026).

Tingginya minat masyarakat membuat tiket ajang lari tersebut habis terjual hanya dalam waktu sekitar 10 hari sejak pendaftaran dibuka pada 1 November 2026.

Ketua Panitia Pelaksana AHY Run Bandung 2026 Aan Andi Purnama mengatakan, kuota peserta langsung terpenuhi meski waktu pendaftaran relatif singkat.

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Bahkan, masih banyak warga yang ingin mengikuti kegiatan tersebut, tetapi tidak kebagian tiket.

“Antusiasme warga Bandung mengikuti AHY Run ini luar biasa. Kami membuka pendaftaran pada 1 November dan dalam waktu sekitar 10 hari sudah sold out, hampir 5.500 tiket terjual,” ujar Aan dalam keterangan tertulis yang diterima JPNN.com, dikutip Jumat (27/11/2026).

Menurut dia, tingginya minat tersebut juga terlihat dari keterlibatan komunitas lari.

Sebanyak 27 komunitas pelari di Bandung tercatat menjadi mitra komunitas atau community partner dalam penyelenggaraan AHY Run 2026.

“Banyaknya community partner yang mendukung membuktikan bahwa AHY Run diterima dengan baik oleh komunitas runner,” katanya.