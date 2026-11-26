jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mengunci juara Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) setelah mengalahkan wakil Korea, FC Seoul di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Persib menang 3-1 dan memastikan diri lulus ke babak 16 besar, meski masih menyisakan satu laga terakhir melawan Viettel FC.

Tuan rumah begitu perkasa sejak babak pertama.

Meski sempat dibuat repot karena lawan yang mencetak gol penyeimbang, Persib mampu mengejar ketertinggalan lewat gol-gol yang dicetak Mariano Peralta, Luka Menalo, dan Beckham Putra.

Pelatih Persib Igof Tolic tak bisa menyembunyikan perasaan bahagianya.

Katanya, selain menang, ada beberapa hal yang membuatnya senang.

"Saya punya banyak, banyak alasan untuk merasa senang hari ini. Pertahanan yang bagus, transisi yang bagus, tiga gol, banyak wajah bahagia di ruang ganti," kata Tolic.

Dalam pertandingan semalam, Gabriel Mutombo dan Luciano Guaycochea yang sempat absen karena cedera pun telah kembali.