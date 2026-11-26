jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - FC Seoul tak mampu membalas kekalahan timnya atas Persib Bandung, dalam leg kedua Grup E AFC Championship League (ACL 2).

Setelah kalah 0 - 1 saat main di Seoul World Cup Stadium, Dark Red Warriors—julukan FC Seoul—harus kembali menelan pil pahit dalam lawatannya ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Seoul harus tumbang dengan skor memalukan 1 - 3. Satu-satunya gol FC Seoul dibuat oleh pemain sayap, Moon Seon-min.

Pelatih FC Seoul Kim Gi-dong mengatakan kekalahan timnya atas Persib dikarenakan faktor kelelahan pemain seusai menempuh perjalanan udara dari Korea ke Indonesia.

Para pemain tidak bugar saat menghadapi Persib yang tampil dalam kondisi prima. Apalagi FC Seoul bermain di hadapan puluhan ribu pendukung Persib.

"Saya harus mengatakan bahwa perjalanan untuk sampai ke Bandung sangat panjang. Saya ingin meminta maaf kepada para pendukung kami. Perjalanan dari Seoul ke sini sangat jauh," kata Kim Gi-dong seusai pertandingan, Rabu (25/11/2026) malam.

Menurut dia, timnya sudah memprediksi jalannya pertandingan akan berjalan ketat.

Tidak mudah buat mereka bisa memberi perlawanan pada Persib, yang tengah termotivasi untuk keluar sebagai juara grup.