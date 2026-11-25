Tekuk FC Seoul 3 - 1, Persib Kunci Juara Grup E ACL 2
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung menjadi juara Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 setelah meraih kemenangan FC Seoul.
Dalam pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11/2026) malam, Persib menang dengan skor 3-1.
Dua gol kemenangan Persib dicetak Luka Menalo, Mariano Peralta dan Beckham Putra. Sementara gol FC Seoul dihasilkan Leonardo Luiz.
Kemenangan ini membuat Maung Bandung memastikan diri menjadi pemuncak klasemen Grup E dengan poin 15 hasil lima kemenangan.
Persib langsung tancap gas saat menghadapi FC Seoul dalam pertandingan Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.
Inisiatif serangan Persib sejak menit awal pun akhirnya membuahkan hasil.
Tuan rumah langsung mencetak gol pertama di menit ke-6 yang dibuat oleh Mariano Peralta.
Gol Peralta tercipta berkat umpan dari Sandy Walsh. Skor berubah 1 - 0.
Persib Bandung menjadi juara Grup E ACL 2 seusai menumbangkan FC Seoul dengan skor 3 - 1. Berikut jalannya pertandingan.
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