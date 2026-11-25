jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung menjadi juara Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 setelah meraih kemenangan FC Seoul.

Dalam pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11/2026) malam, Persib menang dengan skor 3-1.

Dua gol kemenangan Persib dicetak Luka Menalo, Mariano Peralta dan Beckham Putra. Sementara gol FC Seoul dihasilkan Leonardo Luiz.

Kemenangan ini membuat Maung Bandung memastikan diri menjadi pemuncak klasemen Grup E dengan poin 15 hasil lima kemenangan.

Persib langsung tancap gas saat menghadapi FC Seoul dalam pertandingan Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Inisiatif serangan Persib sejak menit awal pun akhirnya membuahkan hasil.

Tuan rumah langsung mencetak gol pertama di menit ke-6 yang dibuat oleh Mariano Peralta.

Gol Peralta tercipta berkat umpan dari Sandy Walsh. Skor berubah 1 - 0.