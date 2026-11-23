ORKI Kota Bogor Punya Ketua Baru, Mulyani Siap Semarakkan Olahraga Kebugaran
jabar.jpnn.com, BOGOR - Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyani resmi dilantik sebagai Ketua Umum Organisasi Olahraga Kebugaran Indonesia (ORKI) Kota Bogor periode 2026–2031, Sabtu (21/11/2026).
Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru ORKI Kota Bogor dalam melanjutkan pengembangan organisasi sekaligus mendorong semakin luasnya kegiatan olahraga kebugaran di tengah masyarakat.
Mulyani yang juga merupakan anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya bersama jajaran pengurus ORKI Kota Bogor periode 2026–2031.
“Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebuah amanah besar resmi dimulai,” ujar Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (23/11/2026).
Ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus sebelumnya yang telah mendedikasikan tenaga, waktu, dan pemikiran untuk membesarkan ORKI Kota Bogor.
Menurut Mulyani, kepengurusan baru berkomitmen melanjutkan perjuangan tersebut dengan penuh tanggung jawab serta memperkuat peran organisasi dalam mengembangkan olahraga kebugaran.
“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran pengurus lama atas dedikasi serta perjuangan luar biasa dalam membesarkan ORKI Kota Bogor selama ini. Estafet perjuangan ini insyaallah akan kami lanjutkan dengan penuh tanggung jawab,” ungkapnya.
Perkuat sinergi dengan KORMI dan Dispora
Mulyani resmi dilantik sebagai Ketua Umum ORKI Kota Bogor 2026–2031. Ia siap memperkuat sinergi dengan KORMI dan Dispora serta mendorong olahraga kebugaran
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