jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib lagi-lagi berhasil comeback setelah hampir menelan kekalahan atas Bali United FC.

Maung Bandung keluar sebagai pemenang dalam duel pekan ke-10 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Skor akhir 2 - 1 itu dicetak oleh Mariano Peralta (79') dan Luka Menalo (82').

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan, bertanding melawan Bali United selalu sulit buat timnya.

Tim tamu berhasil membuatnya kesulitan mengembangkan pertandingan di babak pertama.

"Pada akhirnya kami menang, hasil yang bagus untuk kami. Selalu sulit untuk bermain melawan Bali. Mereka tim yang sangat terorganisir. Intensitas yang sangat tinggi dan kami baru menjalani pertandingan tiga hari yang lalu," kata Tolic dalam konferensi pers pascalaga, Minggu (22/11) malam.

Tolic mengakui, timnya sempat lengah saat Bali berhasil mencuri peluang yang berbuah gol.

"Kami melakukan beberapa perubahan dan kemudian kami kebobolan gol dari tendangan bebas, sedikit kurang beruntung karena bolanya memantul dari tanah," jelasnya.