jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung berhasil memenangkan duel kontra Bali United FC dengan skor 2 - 1.

Kemenangan ini begitu dramatis sebab Persib harus bermain dengan 10 pemain di lima menit terakhir waktu normal.

Dalam pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11) malam, dua gol Persib dicetak oleh Mariano Peralta (79') dan Luka Menalo (82'), sedangkan Bali United dibuat oleh Marko Dugandzic (66').

Persib berusaha mengambil inisiatif serangan sejak menit awal saat menghadapi Bali United FC.

Maung Bandung langsung tampil menekan untuk mencari gol pembuka dalam pertandingan tersebut.

Peluang pertama Persib hadir pada menit ke-3. Berawal dari serangan cepat, Uilliam Barros mencoba menusuk ke area pertahanan Bali United.

Ia berhasil merebut bola dari penguasaan pemain lawan, tetapi penyelesaian pertamanya belum mampu membuahkan gol setelah gagal menaklukkan penjaga gawang Mike Hauptmeijer.

Selepas peluang tersebut, Persib justru kesulitan mengembangkan serangan.