jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menurunkan komposisi terbaiknya saat melawan Bali United dalam pertandingan pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027.

Kali ini, pelatih Igor Tolic mengombinasikan pemain asing dengan diaspora.

Dari 11 pemain pertama, hanya Teja Paku Alam, pemain lokal yang diturunkan, sedangkan sisanya adalah asing dan diaspora.

Di lini belakang, pelatih memercayakan posisi pertahanan kepada Danijel Loncar, Eliano Reijnders, Julio Cesar, Patricio Matricardi, dan Sandy Walsh.

Sementara itu, lini tengah Maung Bandung diperkuat Gakuto Notsuda, Marc Klok, dan Thom Haye.

Marc Klok dipercaya menjadi kapten tim dalam pertandingan kali ini.

Untuk sektor depan, Persib mengandalkan Balsa Sekulic dan Uilliam Barros sebagai tumpuan dalam membongkar pertahanan Bali United. (mcr27/jpnn)

Berikut daftar susunan pemain Persib Bandung vs Bali United: