jabar.jpnn.com, BANDUNG - Ancaman hujan deras membayangi duel Persib Bandung kontra Bali United FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11/2026) malam.

Cuaca ekstrem yang belakangan mengguyur Kota Bandung berpotensi menjadi tantangan tersendiri bagi kedua tim. Namun, pelatih Persib Igor Tolic justru tak mempersoalkan kondisi tersebut.

"Itu normal, saya pikir hujan bukan masalah. Jadi bagus buat pemain untuk bermain di tengah hujan dan kami hanya perlu air tidak menggenang di lapangan. Bagus jika lapangannya oke dan air mengalir," kata Tolic di Bandung.

Dia hanya berharap hujan tidak membuat air menggenang di lapangan sehingga permainan Maung Bandung tetap berjalan dengan intensitas tinggi.

Lebih lanjut, Tolic menuturkan pesepak bola harus mampu beradaptasi dalam berbagai kondisi cuaca.

Dia memberi contoh, saat tanding di Kota Melbourne, Australia, pemainnya tidak berhenti berlari di tengah suhu dingin 15 derajat celcius.

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"Ada harus mengerti ini adalah musim hujan dan ini justru lebih dingin bagi pemain. Itu sebabnya pertandingan di Eropa laga berjalan dengan intensitas tinggi, karena cuacanya 15-16 (derajat). Di Australia, ketika kami bermain di 15 (derajat) hari, semuanya berlari 10 persen lebih banyak dari biasanya," tuturnya.

Ia pun mengerti dengan cuaca di kotanya saat ini dan tidak akan memengaruhi penampilan anak asuhnya.