jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan menjamu Bali United FC dalam lanjutan pertandingan kompetisi BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11/2026) malam.

Laga pekan ke-10 ini diprediksi berjalan menarik, sebab catatan pertemuan keduanya di turnamen pramusim Dewata Series, Agustus lalu.

Dalam trofeo tersebut, Persib keluar sebagai juara seusai mengalahkan tuan rumah Bali United dengan skor 3 - 2.

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Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan ia tidak menjadikan pramusim sebagai patokannya menilai kekuatan Bali United. Sejauh ini tim asuhan Johnny Jansen itu adalah tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit.

Mereka baru kebobolan sembilan gol dari sembilan pertandingan, sedangkan Persib sudah kemasukan 10 bola.

"Saya pikir mereka tim yang bagus. Pramusim adalah pramusim, tetapi untuk sekarang adalah pertandingan pada musim kompetisi," kata Tolic di Bandung.

Pasukan Serdadu Tridatu, kata Tolic, dihuni sejumlah pemain berkelas dan berkualitas. Bali juga terkenal sebagai tim yang rapat dan disiplin dari segi pertahanan.

"Mereka punya banyak pemain bagus, tim yang terorganisir dengan baik, menyerang dan bertahan dengan baik di liga. Jadi, kami perlu bertahan dengan baik dan mencoba mencetak gol, dan pastinya kami akan mendapat hasil yang bagus jika melakukan ini," tuturnya.