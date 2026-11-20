jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Balsa Sekulic malam tadi dinobatkan sebagai man of the match saat Persib mengalahkan Shan United FC dengan skor telak 6 - 0.

Penyerang asal Montenegro itu mencetak brace di menit 12 dan 66.

Ia mengaku senang karena bisa kembali berkontribusi untuk kemenangan timnya.

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"Saya senang karena saya mencetak dua gol dan saya melanjutkan mencetak gol dan juga memberi selamat kepada rekan setim saya atas pertandingan yang bagus di cuaca yang sangat-sangat sulit," kata Balsa di Bandung, Jumat (20/11).

Dua gol malam tadi menambah pundi-pundi golnya di kompetisi internasional.

Total dia sudah mengemas lima gol di kompetisi AFC Champions League Two (ACL 2) dan Shopee Cup.

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Setelah tampil mengesankan di malam tadi, Balsa langsung fokus menatap pertandingan berikutnya.

Persib akan lanjut menghadapi Bali United FC di pekan ke-10 BRI Super League pada Minggu (22/11).