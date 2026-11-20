jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Shan United FC malam tadi harus menahan malu usai dikalahkan Persib Bandung dengan skor besar 0 - 6.

Dalam matchday ke-2 Grup B ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup, wakil Myanmar itu dibuat tak berkutik.

Pertahanannya diacak-acak Mariano Peralta cs hingga tidak bisa satu pun mencetak gol.

Pelatih Shan United FC Aung Khaing mengatakan, sesuai prediksinya, berhadapan dengan Persib adalah hal yang sulit.

Kondisi ini ditambah dengan atmosfer stadion yang menurutnya luar biasa karena tekanan dari suporter tuan rumah.

"Persib adalah tim yang sangat kuat, pertandingan yang sangat berat. Jadi, atmosfer supoternya, sangat sangat bagus," kata Aung Khaing dalam konferensi pers, Kamis (19/11/2026) malam.

Ia menuturkan hal yang jadi pembeda dari kekuatan Persib dengan timnya.

Menurutnya, deretan pemain asing Persib adalah kekuatan utama tim Persib.