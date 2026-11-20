jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung tampil luar biasa saat mengalahkan Shan United FC dalan matchday ke-2 Grup B Shopee Cup.

Enam gol bersarang di gawang wakil Myanmar dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11/2026) malam.

Seusai pertandingan, pelatih Igor Tolic tak bisa berkomentar banyak. Dia hanya senang karena malam ini adalah milik timnya.

"Selamat untuk para pemain, dan juga untuk pertandingan yang bagus," kata Tolic.

Menurutnya, banyak faktor yang membuatnya senang. Selain karena anak asuhnya menampilkan permainan yang baik, atmosfer stadion juga luar biasa.

Meski pertandingan sempat dihentikan sementara karena cuaca ekstrem hujan deras yang mengguyur, akan tetapi tak menurunkan tensi permainan dan antusias penonton.

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Tak ada penonton yang meninggalkan bangku tribune. Mereka terus memberi dukungan kepada tim.

"Saya pikir banyak gol, para penggemar menikmati. Terima kasih penggemar, terima kasih kepada Bobotoh karena datang hari ini, malam yang hujan, tapi saya pikir siapa pun yang datang menonton pertandingan mencoba, banyak gol, banyak aksi bagus," jelasnya.