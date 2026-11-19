jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berpesta di kandang sendiri saat menjamu Shan United dalam matchday ke-2 grup B ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup, Kamis (19/11/2026) malam.

Maung Bandung berhasil mengalahkan wakil Myanmar tersebut dengan skor telak 6 - 0.

Gol-gol Persib itu dicetak oleh Balsa Sekulic menit 12 dan 66, Mariano Peralta (P) menit 17, Luka Menalo (52'), Adam Alis (81'), dan Uilliam Barros (89').

Persib Bandung langsung memberikan tekanan terhadap lawannya Shan United FC sejak menit awal pertandingan.

Peluang emas pertama tercipta dari kaki Mariano Peralta.

Dua kali pemain asal Argentina itu datang memberi ancaman, tetapi tembakannya masih salah sasaran.

Mengirim umpan dari sisi kanan gawang, bola yang ditendang Peralta tidak berhasil dibaca rekannya yang berdiri bebas di depan gawang.

Gemuruh stadion baru terjadi di menit ke-12. Balsa Sekulic mencetak gol pembuka untuk Persib.