jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebanyak 2.545 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, dan instansi terkait dikerahkan untuk mengamankan jalannya pertandingan antara Persib Bandung melawan Shan United.

Pertandingan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Kamis (19/11/2026) malam.

Pengerahan ribuan personel ini dilakukan guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif, baik di dalam area stadion maupun di sejumlah titik keramaian di wilayah Kota Bandung.

Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin mengatakan bahwa pola pengamanan pada pertandingan malam ini dibagi menjadi empat zona pengamanan.

Pembagian zona tersebut mencakup ring di kawasan stadion, area luar stadion, jalur lalu lintas menuju GBLA, hingga titik-titik kegiatan nonton bareng (nobar) yang tersebar di berbagai wilayah.

"Total ada 2.545 personel gabungan dari Polri, TNI, dan instansi terkait yang kami terjunkan untuk mengamankan pertandingan malam ini. Pola pengamanan kita bagi ke dalam empat zona, termasuk mengantisipasi dan mengamankan lokasi-lokasi nonton bareng di luar stadion," kata Asep saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).

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Selain fokus pada kelancaran arus lalu lintas dan pemeriksaan barang bawaan penonton di pintu masuk, petugas gabungan juga disiagakan untuk mencegah potensi gangguan keamanan sebelum, selama, maupun setelah pertandingan usai.

Asep mengimbau kepada para suporter dan masyarakat yang akan menyaksikan pertandingan secara langsung di Stadion GBLA maupun di lokasi nobar agar tetap menjaga ketertiban dan mematuhi aturan yang berlaku.