jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung punya reputasi mentereng sebagai salah satu kekuatan sepak bola Indonesia.

Namun, status tersebut rupanya tidak membuat Shan United datang ke Bandung dengan rasa minder.

Wakil Myanmar itu justru memiliki modal tersendiri untuk menghadapi Maung Bandung.

Shan United tercatat enam kali menjadi juara liga domestik secara beruntun. Catatan tersebut bahkan lebih panjang dibandingkan Persib yang berhasil mencatatkan tiga gelar juara beruntun.

Pelatih Shan United FC Aung Khaing menyadari Persib merupakan tim kuat, terlebih dengan dominasi mereka di kompetisi domestik dalam beberapa musim terakhir.

Meski demikian, dia menilai Shan United juga memiliki rekam jejak yang patut diperhitungkan.

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Pengalaman menjadi penguasa kompetisi Myanmar menjadi bekal bagi timnya untuk menghadapi tantangan di ajang ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027.

Aung Khaing mengakui pertandingan melawan Persib bukan perkara mudah. Apalagi, Shan United harus bermain di hadapan pendukung tuan rumah yang dipastikan memberikan tekanan tersendiri.