jabar.jpnn.com, KOTA BEKASI - Kontingen cabang olahraga (cabor) wushu Kabupaten Bogor menutup perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 dengan raihan 15 medali.

Prestasi tersebut terdiri atas lima medali emas, enam medali perak, dan empat medali perunggu.

Pencapaian lima medali emas sekaligus mengantarkan Kabupaten Bogor menjadi juara umum pada kategori Taolu dalam ajang olahraga tingkat Provinsi Jawa Barat tersebut.

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Ketua Wushu Kabupaten Bogor, Rizal, mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian para atlet yang telah berjuang membawa nama daerah.

"Alhamdulillah untuk Kategori Toulu kami juara umum dengan perolehan 5 medali emas," kata Rizal, Rabu (18/11/2026).

Rizal menjelaskan, persaingan di kategori Sanda berlangsung ketat. Pada kategori tersebut, atlet Kabupaten Bogor belum berhasil meraih medali emas dan hanya menyumbangkan medali perak serta perunggu.

"Realitanya 1 medali emas saja kita berat. Karena persaingan sangat, ketat, tetapi Alhamdulillah atlet-atlet Wushu Kabupaten Bogor memiliki kelebihan secara kualitas dan teknik, sehingga pada akhirnya kami mampu meraih 5 medali emas, 6 medali perak dan 4 medali perunggu dari kategori Toulu dan Sanda," kata Rizal.

Menurut Rizal, raihan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh unsur tim, mulai dari atlet, pelatih, ofisial, hingga jajaran pengurus yang telah menjalani persiapan secara konsisten sebelum Porprov XV Jabar 2026.