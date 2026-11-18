jabar.jpnn.com, SUBANG - Cabang olahraga (cabor) terbang layang Kabupaten Bogor berhasil menyumbangkan enam medali pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Raihan tersebut terdiri atas dua medali emas, satu perak, dan tiga perunggu.

Pertandingan terbang layang berlangsung di Lapangan Lanud R. Suryadi Suryadarma, Kabupaten Subang.

Hasil tersebut menjadi salah satu kontribusi cabor terbang layang dalam menambah perolehan medali Kabupaten Bogor pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Ketua Cabor Terbang Layang Kabupaten Bogor, H. Achmad Maulana, mengapresiasi pencapaian para atlet yang berhasil memenuhi target medali dalam Porprov XV Jabar 2026.

Achmad Maulana, yang akrab disapa Kang AM dan merupakan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Golkar, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil perjuangan para atlet dalam menghadapi persaingan dengan peserta dari tujuh kabupaten dan kota lainnya.

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"Alhamdulillah, Cabor Terbang Layang ikut berkontribusi dalam menyumbangkan 2 medali emas, 1 medali perak dan 3 medali perunggu untuk Kabupaten Bogor di ajang Porprov XV Jabar 2026," kata Achmad Maulana melalui sambungan WhatsApp, Rabu (18/11/2026).

Menurut dia, perjuangan meraih medali tidak berlangsung mudah karena para atlet harus bersaing dengan pilot-pilot terbaik dari daerah lain.