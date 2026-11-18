jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan menjawab tantangan Shan United FC dalam matchday ke-2 ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027.

Dalam laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) itu Persib membawa misi melanjutkan tren positif usai kemenangan di laga perdana melawan Port FC 3 - 1.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan, Shan United adalah lawan yang sulit untuk ditaklukkan.

Namun, mereka punya motivasi ekstra sebab kesuksesan mereka di pertandingan perdana.

"Shan United adalah tim yang bagus. Kami memulai dengan baik di kompetisi Shopee Cup, pertandingan pertama melawan Port berhasil dengan sukses. Kami meraih tiga poin," kata Tolic dalam konferensi pers pralaga Shopee Cup di GBLA, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, tak ada yang spesial dari duel besok malam. Persib yang tengah bertarung di kompetisi, membuatnya perlu membagi fokus dan tenaga agar setiap pertandingan berjalan lancar, pun dengan laga melawan wakil Myanmar.

"Tidak ada yang spesial untuk dipersiapkan. Kami juga menonton tim lain bermain, tidak banyak pertandingan yang tersedia, tetapi kami menonton pertandingan-pertandingan di kompetisi Asia," tuturnya.

Dalam analisanya, Shan United adalah tim yang kuat secara fisik. Mereka juga punya pemain-pemain jago untuk situasi bola mati, dan umpan jauh ke lini serang.