jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kontingen cabang olahraga (cabor) gantolle Kota Bandung keluar sebagai juara umum Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Kepastian tersebut diperoleh setelah para atlet Kota Kembang mengumpulkan delapan medali, terdiri dari tiga emas, dua perak, dan tiga perunggu.

Prestasi itu diraih setelah seluruh pertandingan gantolle yang berlangsung sejak 8 hingga 17 November 2026 di Bukit Panten dan Lapangan Sepak Bola Cibatu, Kabupaten Majalengka, rampung digelar.

Dari 11 nomor yang dipertandingkan, para atlet Kota Bandung mampu menunjukkan performa terbaik di tengah persaingan delapan kabupaten/kota.

Ketua KONI Kota Bandung Nuryadi yang hadir dalam penutupan pertandingan mengapresiasi pencapaian tersebut.

Dia berharap keberhasilan meraih juara umum bisa menjadi motivasi bagi atlet gantolle untuk terus meningkatkan prestasi sekaligus mendorong kemajuan olahraga Jawa Barat.

"Alhamdulillah, selamat atas prestasi yang diraih oleh tim Gantolle Kota Bandung di ajang Porprov XV Jabar 2026 atas keberhasilan meraih juara umum cabang olahraga gantolle. Sekali lagi kami bangga dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi tim Gantolle Kota Bandung untuk kemajuan olahraga di Provinsi Jawa Barat. Salam olahraga!" ungkap Nuryadi dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (17/11/2026).

Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) Gantolle Kota Bandung Elvis Kabangnga mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil persiapan panjang, disiplin, dan kerja keras seluruh atlet bersama tim pelatih.