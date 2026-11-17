jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Proses naturalisasi pesepak bola Jepang, Taisei Marukawa, turut mendapat dukungan dari rekan senegaranya di Persib, Gakuto Notsuda.

Setelah lima tahun berkarier di Indonesia, Marukawa akhirnya mengajukan permintaan status pergantian Warga Negara Asing (WNA) menjadi Indonesia (WNI).

Di tengah proses yang sedang berlangsung, Marukawa mendapat panggilan pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali United Training Center di bawahan arahan John Herdman.

Sebagai pesepak bola yang sama-sama berasal dari Negeri Sakura, Notsuda menyampaikan dukungannya.

"Ya, dia berasal dari kota kelahiran yang sama, yaitu Hiroshima. Jadi, saya sangat mendukungnya," kata Notsuda di Bandung, Selasa (17/11/2026).

Notsuda senang karena tujuan Marukawa berpindah kewarganegaraan karena ingin memajukan pesepakbolaan Indonesia.

Baca Juga: Mariano Peralta Sampaikan Perbedaan Tekanan Main di Persib dan Borneo

"Mengenai dirinya yang mengambil kewarganegaraan Indonesia dan menjadi pemain Timnas Indonesia, bagi saya yang sedang bermain di sini, saya merasa sangat senang dan benar-benar mendukungnya," lanjutnya.

Ia berharap, nasib baik berpihak pada rekannya itu. Jauh di lubuk hatinya pun, Notsuda berharap bisa ikut memajukan industri sepak bola di negara yang dia tinggali.