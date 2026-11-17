jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Empat bulan tinggal di Kota Bandung, Mariano Peralta mengaku mulai betah dan nyaman.

Tugasnya di Persib Bandung pun mengantarkan Peralta pada pengalaman baru.

Peralta mengakui, tekanan yang dia terima di Persib sangat berbeda ketika dia berseragam tim lain. Dia memahami konsekuensinya saat menerima pinangan tim yang tiga kali berturut-turut meraih juara.

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"Saya baik-baik saja. Tentu saja, di awal memang sulit, dan seperti yang saya katakan kepada Luka (Menalo) kemarin, tapi kami sedang mengenal rekan setim, mengenal ide-ide baru juga untuk saya," kata Peralta di Bandung, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, sampai dengan hari ini, dia masih beradaptasi dan mencari formula dalam tugasnya sebagai seorang penyerang.

"Setiap orang tahu tekanan untuk bermain di Persib juga itu berbeda dengan tim-tim lain," ucapnya.

Tak hanya bermain bola, sesekali pemain berpaspor Argentina itu juga berkeliling menikmati kota yang dijuluki Kota Kembang ini.

Dua tahun tinggal di Samarinda saat membela Borneo FC, Peralta menyebut Bandung sebagai kota yang besar.