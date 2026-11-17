jabar.jpnn.com, KOTA BEKASI - Dua atlet wushu Kabupaten Bogor berhasil melaju ke babak final cabang olahraga wushu nomor sanda pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Keduanya akan berjuang memperebutkan medali emas dalam pertandingan yang berlangsung di GOR Voli, Kota Bekasi.

Salah satu atlet yang memastikan tiket final adalah Syahid Abdur Rohim di nomor sanda kelas 52 kilogram putra.

Ia disebut berhasil melewati babak semifinal setelah mengalahkan Abdurrahman Said dari Kota Depok, Selasa (17/11/2026).

Di partai final, atlet Kabupaten Bogor tersebut dijadwalkan menghadapi Faathir Abrarsyah dari Kabupaten Bandung pada Rabu (18/11/2026), di arena yang sama.

Menghadapi pertandingan penentuan tersebut, Syahid menyatakan siap memberikan penampilan terbaik.

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Ia berharap dukungan dan doa dari keluarga besar wushu, KONI, serta masyarakat Kabupaten Bogor agar dapat meraih medali emas.

"Alhamdulillah saya ke final. Dan di final saya akan bertanding melawan atlet Kabupaten Bandung. Saya minta doa dan dukungan dari keluarga besar Wushu, KONI dan masyarakat Kabupaten Bogor, agar saya bisa memenangkan pertandingan dan pulang dengan prestasi emas," kata Syahid usai pertandingan.