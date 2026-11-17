jabar.jpnn.com, KOTA BEKASI - Kontingen atletik Kabupaten Bogor berhasil menorehkan prestasi membanggakan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026. Skuad atletik Kabupaten Bogor mengoleksi total 22 medali, terdiri atas 9 emas, 8 perak, dan 5 perunggu.

Perolehan tersebut menempatkan Kabupaten Bogor di posisi kedua atau runner-up dalam klasemen medali emas cabang olahraga atletik.

Kabupaten Bogor berada di bawah Kabupaten Bekasi yang berhasil mengumpulkan 11 medali emas.

Baca Juga: 3 Atlet Putri Panjat Tebing Bogor Sumbang Medali Perak di Porprov Jabar 2026

Capaian tersebut juga melampaui target yang sebelumnya ditetapkan Pengurus Cabang Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Bogor sebelum pelaksanaan Porprov XV Jawa Barat 2026.

Ketua Pengcab PASI Kabupaten Bogor, Muhammad Irvan Maulana, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, serta jajaran pengurus yang telah berjuang membawa nama Kabupaten Bogor dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

"Alhamdulillah, berkat kerja keras atlet, pelatih, official dan pengurus, kami bisa menyumbangkan 9 medali emas, 8 perak dan 5 perunggu untuk Kabupaten Bogor di ajang Porprov XV Jabar 2026," kata pria yang akrab disapa Kang Ipeck, Selasa (17/11/2026).

Irvan juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Bogor, kontingen, dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang telah memberikan dukungan kepada atlet-atlet PASI selama pertandingan berlangsung.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi PASI Kabupaten Bogor untuk terus meningkatkan pembinaan atlet, terutama dengan mengembangkan potensi talenta lokal.