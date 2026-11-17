3 Atlet Putri Panjat Tebing Bogor Sumbang Medali Perak di Porprov Jabar 2026
jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Kontingen Kabupaten Bogor kembali menambah perolehan medali dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.
Kali ini, tambahan medali datang dari cabang olahraga (cabor) panjat tebing melalui nomor Speed Classic Tim Putri.
Tiga atlet putri Kabupaten Bogor, yakni Maita Linda Riani Sitorus, Jihan Talita Zahira, dan Rayyan Alifa Rivena, sukses meraih medali perak setelah menunjukkan kekompakan, kecepatan, dan semangat juang dalam pertandingan tersebut.
Keberhasilan ketiga atlet ini menjadi tambahan prestasi bagi kontingen Kabupaten Bogor sekaligus memperkuat kontribusi cabang olahraga panjat tebing dalam perburuan medali di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
Raihan medali perak pada nomor Speed Classic Tim Putri ini juga menjadi bukti kerja keras para atlet dalam menjalani persiapan hingga menghadapi persaingan di Porprov XV Jawa Barat 2026.
Prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh atlet Kabupaten Bogor untuk terus meningkatkan performa dan memberikan hasil terbaik pada nomor pertandingan lainnya.
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Dengan tambahan medali dari cabang olahraga panjat tebing, kontingen Kabupaten Bogor diharapkan semakin bersemangat dalam melanjutkan perjuangan untuk mengharumkan nama daerah di Porprov XV Jawa Barat 2026.
Selamat kepada Maita Linda Riani Sitorus, Jihan Talita Zahira, Rayyan Alifa Rivena, serta seluruh tim panjat tebing Kabupaten Bogor atas pencapaian yang membanggakan tersebut. (mar7/jpnn)
Tiga atlet panjat tebing putri Kabupaten Bogor, Maita, Jihan, dan Rayyan, sukses meraih medali perak nomor Speed Classic Tim Putri Porprov XV Jabar 2026.
Redaktur & Reporter : Yogi Faisal
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