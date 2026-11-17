jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Cabang olahraga (cabor) Modern Pentathlon Kabupaten Bogor akhirnya berhasil meraih medali emas pertamanya pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Prestasi tersebut dipersembahkan atlet putri, Fera Febriyanti, setelah tampil sebagai juara pertama pada nomor Laser Run Putri di Kota Bogor, Selasa (17/11/2026).

Keberhasilan Fera menjadi catatan penting bagi kontingen Modern Pentathlon Kabupaten Bogor.

Selain mengantarkan cabor tersebut meraih emas perdana, prestasi itu juga mendapat apresiasi berupa bonus spontan sebesar Rp10 juta dari Kontingen Kabupaten Bogor.

Bonus tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan dan pencapaian Fera dalam mengharumkan nama Kabupaten Bogor di ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Usai pertandingan, Fera menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi dan dukungan yang diberikan kepadanya.

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"Terima kasih banyak, makasih semuanya. Terima kasih atas apresiasinya," ujar Fera sambil memegang papan bonus.

Sementara itu, Pelatih Tim Modern Pentathlon Kabupaten Bogor, Erna, mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya meraih medali emas pertama bagi cabang olahraga tersebut.