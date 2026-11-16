Penyerang Persib Luka Menalo Siap Berikan Penampilan Terbaik saat Melawan Shan United FC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Winger Persib Luka Menalo punya momen indah saat tampil di kompetisi ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup.

Saat menghadapi Port FC dalam matchday pertama di Thammasat Stadion, Tailan, Menalo dinobatkan sebagai man of the match. Gol ketiganya di penghujung babak kedua, mengantarkan kemenangan buat Persib 3 - 1.

Menjelang matchday kedua melawan Shan United FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pemain keturunan Bosnia dan Herzegovina itu berharap momen ajaib bisa terulang kembali.

Menalo mengaku, laga di kandang Tailan kemarin jadi motivasi buatnya untuk bisa menaklukkan Shan United FC.

"Ya, tentu saja ini menjadi motivasi ekstra. Saya berharap hal itu bisa terjadi di setiap pertandingan," kata Menalo di Bandung, Senin (16/11/2026).

Shan United tak boleh dipandang sebelah mata. Wakil Myanmar itu adalah juara bertahan di liga domestik.

Mereka bahkan mendapat julukan 'Raja Liga Domestik' karena dominasinya di kompetisi domestik. Shan meraih tujuh kali gelar juara, termasuk rekor juara beruntun dalam enam musim terakhir.

Ia mengungkapkan, keberuntungan tak selalu berpihak padanya. Namun begitu, Menalo benar-benar berharap hal baik terjadi saat mereka menjamu Shan United, Kamis (19/11) mendatang.