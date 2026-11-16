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JPNN.com Jabar Olahraga Mariano Peralta Tegaskan Kesiapan Persib Hadapin Shan United FC

Mariano Peralta Tegaskan Kesiapan Persib Hadapin Shan United FC

Senin, 16 November 2026 – 16:45 WIB
Mariano Peralta Tegaskan Kesiapan Persib Hadapin Shan United FC - JPNN.com Jabar
Winger Persib Mariano Peralta saat ditemui seusai sesi latihan di Stadion GBLA, Senin (16/11/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung tengah mematangkan persiapan jelang bertemu Shan United dalam matchday ke-2 ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027.

Pertandingan ini akan berlangsung pada Kamis (19/11/2026) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Tiga hari menjelang duel, para pemain melanjutkan sesi latihan di lapangan pendamping. Hasil minor di laga sebelumnya melawan Java United, sudah dilupakan pemain.

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Winger Persib Mariano Peralta mengatakan persiapan dia pribadi sejauh ini sudah sangat matang. Ia dan rekan-rekannya hanya perlu melanjutkan dan mendengarkan setiap instruksi yang diberikan pelatih Igor Tolic.

"Ya, persiapannya bagus. Ini adalah latihan ketiga kami setelah beberapa hari libur. Kami siap untuk memenangkan pertandingan ini di Shopee (Cup)," kata Peralta saat ditemui seusai latihan di GBLA, Senin (16/11).

Mariano Peralta Tegaskan Kesiapan Persib Hadapin Shan United FC

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(Skuad Persib dalam sesi latihan menjelang laga melawan Shan United FC di lapangan pendamping Stadion GBLA, Senin (16/11). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN)

Mengenai calon lawannya, Shan United, Peralta mengaku wakil Myanmar itu adalah tim yang tangguh.

Persib Bandung mematangkan persiapan menghadapi Shan United FC di Shopee Cup. Mariano Peralta optimistis Maung Bandung mampu meraih kemenangan.
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TAGS   persib winger persib mariano peralta persiapan persib asean club championship acc shopee cup persib vs shan united

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