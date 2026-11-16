Naufal Diandra Putra Raih Emas Porprov Jabar 2026, Karate Kabupaten Bogor Ukir Sejarah

jabar.jpnn.com, DEPOK - Cabang olahraga (cabor) karate Kabupaten Bogor berhasil menorehkan prestasi dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Atlet lokal Kabupaten Bogor, Naufal Diandra Putra, sukses meraih medali emas dari nomor kata perorangan putra di GOR Kota Depok, Senin (16/11/2026).

Selain medali emas, tim karate Kabupaten Bogor juga menyumbangkan medali perunggu melalui Nabila Putri Ramadhani dari nomor kata perorangan putri.

Raihan tersebut menjadi catatan tersendiri bagi karate Kabupaten Bogor. Pasalnya, keberhasilan Naufal meraih medali emas dinilai berhasil memutus tradisi mengandalkan atlet hasil mutasi yang telah berlangsung sejak 2010.

Ketua Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Kabupaten Bogor, Muhammad Taufan Sahara Putra, mengapresiasi pencapaian Naufal yang merupakan atlet asli daerah Kabupaten Bogor.

"Alhamdulillah, Naufal Putra Diandra, atlet lokal Kabupaten Bogor, berhasil menorehkan medali emas di Porprov XV Jabar 2026," ujar Taufan, Senin (16/11/2026).

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Menurut Taufan, keberhasilan tersebut menjadi momentum penting bagi pembinaan atlet karate daerah.

Sebab, medali emas yang diraih Naufal membuktikan bahwa atlet lokal Kabupaten Bogor mampu bersaing dan meraih prestasi di tingkat provinsi.