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JPNN.com Jabar Olahraga Atlet Modern Pentathlon Kabupaten Bogor Sumbang Perak dan Perunggu di Porprov XV Jabar 2026

Atlet Modern Pentathlon Kabupaten Bogor Sumbang Perak dan Perunggu di Porprov XV Jabar 2026

Minggu, 15 November 2026 – 21:00 WIB
Atlet Modern Pentathlon Kabupaten Bogor Sumbang Perak dan Perunggu di Porprov XV Jabar 2026 - JPNN.com Jabar
Belghrano Deyreen Tindige menyumbangkan medali perak dan perunggu untuk Kabupaten Bogor pada ajang Porprov XV Jawa Barat 2026. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, BOGOR - Atlet cabang olahraga (cabor) Modern Pentathlon Kabupaten Bogor, Belghrano Deyreen Tindige, berhasil menyumbangkan dua medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026, Minggu (15/11/2026).

Belghrano meraih medali perak setelah menempati posisi kedua pada nomor Modern Pentathlon.

Tidak berhenti di situ, ia kembali menunjukkan performa terbaik dengan meraih medali perunggu pada nomor Tetrathlon.

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Dua medali tersebut menjadi tambahan penting bagi kontingen Kabupaten Bogor dalam persaingan memperebutkan prestasi pada ajang olahraga tingkat Provinsi Jawa Barat tersebut.

Keberhasilan Belghrano meraih dua medali sekaligus merupakan hasil dari kerja keras, kedisiplinan, dan semangat juang dalam menghadapi persaingan dengan atlet dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Capaian tersebut juga memperkuat kontribusi cabang olahraga Modern Pentathlon terhadap perolehan medali Kabupaten Bogor pada Porprov XV Jawa Barat 2026.

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Pemerintah Kabupaten Bogor turut memberikan apresiasi atas perjuangan Belghrano, pelatih, serta seluruh tim yang telah berupaya mengharumkan nama daerah melalui prestasi olahraga.

Setiap medali yang diraih diharapkan menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan mempertahankan semangat bertanding.

Belghrano Deyreen Tindige menyumbangkan medali perak dan perunggu untuk Kabupaten Bogor pada ajang Porprov XV Jawa Barat 2026.
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TAGS   kabupaten bogor porprov jabar porprov XV Jabar atlet modern pentathlon Porprov Jawa Barat porprov 2026 modern pentathlon kabupaten bogor perolehan medali porprov jabar

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