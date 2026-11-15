Tampil Kompetitif, Taekwondo Kabupaten Bogor Sumbang Empat Medali di Porprov XV Jabar

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kontingen taekwondo Kabupaten Bogor kembali menorehkan prestasi pada hari ketiga Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Kali ini, para atlet berhasil menyumbangkan empat medali sekaligus, terdiri atas satu emas, satu perak, dan dua perunggu.

Medali emas dipersembahkan Affandi Syahwal Syahri yang tampil gemilang pada nomor Kyorugi Under 58 Kg Putra.

Penampilan impresifnya berhasil mengantarkan Kabupaten Bogor meraih podium tertinggi.

Sementara itu, medali perak diraih Nabila Putri Permana pada nomor Poomsae Freestyle Individu Putri.

Adapun dua medali perunggu disumbangkan melalui nomor Poomsae Recognized Pair oleh pasangan Fiona Ramadhani dan Yudi Permana.

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Satu medali perunggu lainnya diraih Dhiyah Maulida Putri pada nomor Kyorugi Over 73 Kg Putri.

Tambahan empat medali tersebut menjadi pencapaian positif bagi kontingen taekwondo Kabupaten Bogor dalam persaingan Porprov XV Jawa Barat 2026.