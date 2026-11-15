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JPNN.com Jabar Olahraga Tampil Gemilang di Hari Pertama, Sambo Kabupaten Bogor Raih Satu Emas dan Dua Perunggu

Tampil Gemilang di Hari Pertama, Sambo Kabupaten Bogor Raih Satu Emas dan Dua Perunggu

Minggu, 15 November 2026 – 18:00 WIB
Tampil Gemilang di Hari Pertama, Sambo Kabupaten Bogor Raih Satu Emas dan Dua Perunggu - JPNN.com Jabar
Sambo Kabupaten Bogor meraih satu emas dan dua perunggu pada hari pertama Porprov XV Jabar 2026. Maryoko Darmawan menjadi penyumbang emas. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Cabang olahraga (cabor) Sambo Kabupaten Bogor langsung menunjukkan prestasi membanggakan pada hari pertama pertandingan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Kontingen Sambo berhasil mengamankan tiga medali sekaligus, terdiri atas satu emas dan dua perunggu.

Pertandingan berlangsung di GOR Pajajaran Indoor B, Kota Bogor, Sabtu (14/11/2026).

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Medali emas Kabupaten Bogor dipersembahkan Maryoko Darmawan dari nomor Sport Sambo Adults Men kelas 58 kilogram.

Tampil percaya diri pada partai final, Maryoko berhasil mengalahkan Priansyah Deri dari Kota Bogor sekaligus memastikan posisi tertinggi di podium.

Sementara itu, dua medali perunggu masing-masing diraih Fauzi Muhamad pada nomor Sport Sambo Youth Men kelas 53 kilogram dan Arsya Nursyahbani Resti pada nomor Sport Sambo Youth Women kelas 47 kilogram.

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Raihan tersebut menjadi awal positif bagi perjuangan kontingen Sambo Kabupaten Bogor dalam perburuan medali Porprov XV Jawa Barat 2026.

Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) Sambo Kabupaten Bogor, Andri, mengaku bersyukur atas pencapaian para atletnya pada hari pertama pertandingan.

Sambo Kabupaten Bogor meraih satu emas dan dua perunggu pada hari pertama Porprov XV Jabar 2026. Maryoko Darmawan menjadi penyumbang emas.
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TAGS   sambo kabupaten bogor Porprov Jawa Barat porprov jabar porprov 2026 perolehan medali porprov jabar kabupaten bogor

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