Sapu Bersih Podium Criterium Putri Porprov Jabar 2026, Rider Kabupaten Bogor Borong 3 Medali

jabar.jpnn.com, KOTA BEKASI - Tiga atlet balap sepeda binaan Ikatan Cycling Federation (ICF) Kabupaten Bogor mendominasi nomor Criterium Putri pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 yang berlangsung di Kota Bekasi, Minggu (15/11/2026).

Ketiga rider Kabupaten Bogor berhasil menyapu bersih podium setelah meraih medali emas, perak, dan perunggu sekaligus.

Medali emas diraih Aisyah Putri Aprilia. Sementara itu, Raisya Rahmadani Putri Hambali berhasil membawa pulang medali perak, sedangkan Anggi Nur Sabrina mengamankan medali perunggu.

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Keberhasilan tersebut menjadi tambahan penting bagi kontingen Kabupaten Bogor dalam perburuan medali Porprov XV Jawa Barat 2026.

Dengan tambahan emas dari nomor Criterium Putri, Kabupaten Bogor kini telah mengoleksi dua medali emas dari target tiga medali emas yang dibebankan kepada cabang olahraga balap sepeda.

Ketua ICF Kabupaten Bogor, Tedi Kurniawan, mengaku puas dan bangga atas pencapaian para atletnya.

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Menurutnya, keberhasilan menyapu bersih tiga podium sekaligus menjadi hasil membanggakan bagi tim balap sepeda Kabupaten Bogor.

Ia juga optimistis para atlet Kabupaten Bogor masih berpeluang menambah koleksi medali emas dari sejumlah nomor pertandingan lainnya.