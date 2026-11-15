Borong Tiga Emas di Porprov Jabar 2026, Tim Selam Kabupaten Bogor Jaga Tradisi Prestasi

jabar.jpnn.com, KOTA BEKASI - Tim selam Kabupaten Bogor berhasil memborong tiga medali emas pada hari keempat pertandingan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026, Minggu (15/11/2026).

Tiga medali emas tersebut diraih melalui penampilan gemilang Siti Arifah Fadhilah pada nomor 50 meter bifins putri, Kaisar Hansel Putra Franciscus pada nomor 50 meter bifins putra, serta Katherina Eda pada nomor 100 meter surface putri.

Tambahan tiga medali emas ini semakin memperkuat posisi cabang olahraga selam sebagai salah satu penyumbang prestasi bagi Kabupaten Bogor dalam ajang olahraga tingkat Provinsi Jawa Barat.

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Ketiga atlet tersebut berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya sehingga mampu mengamankan podium tertinggi untuk Kabupaten Bogor.

Ketua Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Kabupaten Bogor, Lilik Suhartini, mengaku bersyukur atas pencapaian para atletnya.

Menurut Lilik, raihan tiga medali emas tersebut menjadi modal penting sekaligus suntikan motivasi bagi tim untuk menghadapi nomor pertandingan berikutnya.

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"Alhamdulillah hari ini anak-anak dapat 3 emas dan ini akan jadi motivasi bagi kami untuk menatap nomor lainnya," ujar Lilik, Minggu (15/11/2026).

Meski berhasil meraih hasil membanggakan, Lilik mengingatkan bahwa persaingan cabang olahraga selam pada Porprov XV Jawa Barat 2026 semakin ketat.