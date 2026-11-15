Kalahkan Purwakarta 3-2, Sepak Bola Putri Kabupaten Bogor Melaju ke Final Porprov Jabar

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tim sepak bola putri Kabupaten Bogor memastikan tiket final Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 setelah mengalahkan Kabupaten Purwakarta dengan skor 3-2 dalam laga semifinal di Stadion Merpati, Kota Depok, Minggu (15/11/2026).

Kemenangan tersebut menjadi pencapaian bersejarah bagi Srikandi Bogor Istimewa.

Pasalnya, dalam keikutsertaan pertama pada cabang olahraga sepak bola putri Porprov, tim asuhan Saepuloh Maulana itu langsung berhasil menembus partai final.

Dalam pertandingan tersebut, Kabupaten Bogor sempat tertinggal setelah Windi Nopianti Putri mencetak gol untuk Purwakarta pada menit ke-13.

Namun, Srikandi Bogor Istimewa mampu bangkit dan membalikkan keadaan. Widia Ayu Ningsih menyamakan kedudukan pada menit ke-20, sebelum Nazwa Aulia Nur Ilma membawa Kabupaten Bogor berbalik unggul pada menit ke-33.

Keunggulan Bogor semakin jauh setelah Aura mencetak gol ketiga pada menit ke-38. Skor 3-1 bertahan hingga babak pertama berakhir.

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Memasuki babak kedua, Purwakarta berusaha mengejar ketertinggalan. Siti Nuriyah berhasil memperkecil kedudukan menjadi 3-2 pada menit ke-56.

Meski terus mendapat tekanan, para pemain Kabupaten Bogor mampu menjaga keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan.