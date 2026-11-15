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JPNN.com Jabar Olahraga Kalahkan Purwakarta 3-2, Sepak Bola Putri Kabupaten Bogor Melaju ke Final Porprov Jabar

Kalahkan Purwakarta 3-2, Sepak Bola Putri Kabupaten Bogor Melaju ke Final Porprov Jabar

Minggu, 15 November 2026 – 14:00 WIB
Kalahkan Purwakarta 3-2, Sepak Bola Putri Kabupaten Bogor Melaju ke Final Porprov Jabar - JPNN.com Jabar
Sepak bola putri Kabupaten Bogor mengalahkan Purwakarta 3-2 dan melaju ke final Porprov XV Jawa Barat 2026. Srikandi Bogor Istimewa bidik emas. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tim sepak bola putri Kabupaten Bogor memastikan tiket final Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 setelah mengalahkan Kabupaten Purwakarta dengan skor 3-2 dalam laga semifinal di Stadion Merpati, Kota Depok, Minggu (15/11/2026).

Kemenangan tersebut menjadi pencapaian bersejarah bagi Srikandi Bogor Istimewa.

Pasalnya, dalam keikutsertaan pertama pada cabang olahraga sepak bola putri Porprov, tim asuhan Saepuloh Maulana itu langsung berhasil menembus partai final.

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Dalam pertandingan tersebut, Kabupaten Bogor sempat tertinggal setelah Windi Nopianti Putri mencetak gol untuk Purwakarta pada menit ke-13.

Namun, Srikandi Bogor Istimewa mampu bangkit dan membalikkan keadaan. Widia Ayu Ningsih menyamakan kedudukan pada menit ke-20, sebelum Nazwa Aulia Nur Ilma membawa Kabupaten Bogor berbalik unggul pada menit ke-33.

Keunggulan Bogor semakin jauh setelah Aura mencetak gol ketiga pada menit ke-38. Skor 3-1 bertahan hingga babak pertama berakhir.

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Memasuki babak kedua, Purwakarta berusaha mengejar ketertinggalan. Siti Nuriyah berhasil memperkecil kedudukan menjadi 3-2 pada menit ke-56.

Meski terus mendapat tekanan, para pemain Kabupaten Bogor mampu menjaga keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan.

Sepak bola putri Kabupaten Bogor mengalahkan Purwakarta 3-2 dan melaju ke final Porprov XV Jawa Barat 2026. Srikandi Bogor Istimewa bidik emas.
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TAGS   porprov jabar Porprov Jawa Barat porprov 2026 sepak bola putri kabupaten bogor perolehan medali porprov jabar pssi kabupaten bogor

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