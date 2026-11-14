Tampil Gemilang, Barongsai Kabupaten Bogor Raih Emas Pertama di Porprov Jabar 2026

jabar.jpnn.com, BEKASI - Tim Barongsai Kabupaten Bogor tampil gemilang pada hari pertama pertandingan cabang olahraga (cabor) barongsai Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Tampil pada nomor Barongsai Tradisional (Terbuka), tim Kabupaten Bogor berhasil meraih nilai tertinggi sekaligus mengamankan medali emas pertama.

Pertandingan berlangsung di GPM Ballroom, Kota Bekasi, Sabtu (14/11/2026). Dalam persaingan tersebut, tim Barongsai Kabupaten Bogor berhasil mengungguli perolehan nilai tim tuan rumah, Kota Bekasi.

Keberhasilan ini menjadi pencapaian positif bagi kontingen Kabupaten Bogor pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Medali emas dari nomor Barongsai Tradisional (Terbuka) sekaligus menjadi modal penting untuk menghadapi pertandingan pada nomor-nomor berikutnya.

Sekretaris Umum Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (FOBI) Kabupaten Bogor, Antonie, mengatakan raihan emas tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi seluruh atlet dan ofisial untuk kembali meraih prestasi.

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"Satu medali emas ini akan jadi motivasi dan penyemangat kami untuk meraih medali emas berikutnya," kata Antonie, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, keberhasilan pada pertandingan hari pertama menjadi dorongan positif bagi tim Barongsai Kabupaten Bogor untuk menjaga konsistensi penampilan dalam menghadapi persaingan selanjutnya.