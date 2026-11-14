2 Emas Sudah Dikantongi, HAPKIDO Kabupaten Bogor Masih Bidik Tambahan Medali

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kontingen HAPKIDO Kabupaten Bogor kembali menjaga tradisi perolehan medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Kali ini, tambahan medali emas dipersembahkan Thariqi Asni Khazirun dari nomor Under 78 kilogram putra, Sabtu (14/11/2026).

Thariqi berhasil meraih kemenangan atas atlet Kabupaten Bekasi pada pertandingan final cabang olahraga (cabor) HAPKIDO yang berlangsung di Aula Asrama Haji, Kota Depok.

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Kemenangan tersebut diraih melalui keunggulan angka setelah Thariqi menyelesaikan pertandingan final dengan penampilan terbaiknya.

Tambahan satu medali emas ini semakin memperkuat pencapaian kontingen HAPKIDO Kabupaten Bogor.

Hingga hari kedua pertandingan, para atlet telah menyumbangkan total dua medali emas untuk Kabupaten Bogor di ajang Porprov XV Jawa Barat 2026.

Capaian tersebut sekaligus menunjukkan konsistensi atlet HAPKIDO Kabupaten Bogor dalam menjaga persaingan dan memberikan kontribusi positif bagi kontingen daerah.

Peluang Kabupaten Bogor untuk menambah koleksi medali emas juga masih terbuka. Pasalnya, sejumlah kelas pertandingan HAPKIDO masih belum dipertandingkan.