Penilaian Pelatih Persib Igor Tolic soal Rumput Baru di Stadion GBLA

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Perbaikan rumput di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) rampung, menjelang laga Persib melawan Shan United dalam kompetisi ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup.

Matchday ke-2 menghadapi wakil Myanmar ini akan berlangsung pada Kamis (19/11/2026).

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan, dalam pandangan matanya di awal, dia melihat kondisi rumput di GBLA sudah jauh lebih baik.

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Meski belum bisa mengomentari kualitas rumput karena belum menjalani pertandingan resmi, Tolic meyakini perbaikan rumput ini jadi sebuah langkah yang positif.

"Sejauh ini terlihat bagus. Kami pastikan tiga pertandingan berikutnya kami ada di sini, lalu kami jalani laga tandang, dan kemudian kami nilai setelah tiga pertandingan itu," kata Tolic saat ditemui setelah latihan di GBLA, Sabtu (14/11).

Agar pemain bisa beradaptasi dengan rumput baru, para pemain sore ini menjalani sesi latihan di GBLA.

Ini adalah latihan perdana setelah skuad Persib diliburkan hampir satu pekan.

"Namun, sejauh ini terlihat bagus, tapi kami akan lihat nanti setelah sesi latihan dan pertandingan, apa yang akan terjadi," pungkasnya. (mcr27/jpnn)