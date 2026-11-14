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JPNN.com Jabar Olahraga Penilaian Pelatih Persib Igor Tolic soal Rumput Baru di Stadion GBLA

Penilaian Pelatih Persib Igor Tolic soal Rumput Baru di Stadion GBLA

Sabtu, 14 November 2026 – 20:20 WIB
Penilaian Pelatih Persib Igor Tolic soal Rumput Baru di Stadion GBLA - JPNN.com Jabar
Kondisi rumput di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) setelah diperbaiki. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Perbaikan rumput di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) rampung, menjelang laga Persib melawan Shan United dalam kompetisi ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup.

Matchday ke-2 menghadapi wakil Myanmar ini akan berlangsung pada Kamis (19/11/2026). 

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan, dalam pandangan matanya di awal, dia melihat kondisi rumput di GBLA sudah jauh lebih baik.

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Meski belum bisa mengomentari kualitas rumput karena belum menjalani pertandingan resmi, Tolic meyakini perbaikan rumput ini jadi sebuah langkah yang positif.

"Sejauh ini terlihat bagus. Kami pastikan tiga pertandingan berikutnya kami ada di sini, lalu kami jalani laga tandang, dan kemudian kami nilai setelah tiga pertandingan itu," kata Tolic saat ditemui setelah latihan di GBLA, Sabtu (14/11).

Agar pemain bisa beradaptasi dengan rumput baru, para pemain sore ini menjalani sesi latihan di GBLA.

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Ini adalah latihan perdana setelah skuad Persib diliburkan hampir satu pekan.

"Namun, sejauh ini terlihat bagus, tapi kami akan lihat nanti setelah sesi latihan dan pertandingan, apa yang akan terjadi," pungkasnya. (mcr27/jpnn)

Begini penilaian Awal pelatih Persib Igor Tolic setelah perbaikan rumput Stadion GBLA rampung.

Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

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TAGS   persib stadion gbla pelatih persib igor tolic rumput gbla acc shopee cup shopee cup perbaikan rumput gbla persib vs shan united

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